Von: Björn Jahner | 19.07.23

BANGKOK: Die Food and Drug Administration (FDA) hat die Öffentlichkeit davor gewarnt, Dengue-Testkits zu kaufen, um die Krankheit selbst zu identifizieren, da die Kits nur von Experten verwendet werden dürfen.

Der stellvertretende Generalsekretär der FDA, Lertchai Lertwut, sagte, die FDA habe Dengue-Testkits zugelassen, die bei der Identifizierung von Patienten recht zuverlässig seien.

Die Kits dürfen jedoch nur von Ärzten verwendet werden, sagte er.

Denn die Dengue-Diagnose erfordert nicht nur Instrumente zum Virusnachweis, sondern auch andere diagnostische und klinische Beurteilungen durch einen Arzt.

Er erklärte, dass es mehrere Methoden gibt, um festzustellen, ob eine Person mit dem Dengue-Virus infiziert ist, wie RT-PCR, Antikörpertests, Dengue-Virus-Antigen-Nachweis (NS1) und Dengue-Testkits.

Allerdings hat die FDA die Dengue-Testkits noch nicht für den Privatgebrauch der Verbraucher zugelassen, sagte er. Khun Lertchai empfahl Verbrauchern, die Symptome des Dengue-Virus wie hohes Fieber (40°C), Muskel-, Knochen- oder Gelenkschmerzen und einen Ausschlag haben, einen Arzt aufzusuchen. Das Gesundheitsministerium erwartet, dass die Zahl der Dengue-Patienten in diesem Jahr steigen wird.

Nach Angaben des Ministeriums für Seuchenkontrolle haben sich von Januar bis Juli dieses Jahres 36.470 Menschen mit Dengue infiziert. Insgesamt gab es 33 Todesfälle. In der vergangenen Woche erkrankten 5.428 Menschen an dem Virus, was einem Anstieg von etwa 3.000 in der Vorwoche entspricht.