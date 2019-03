Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.19

BANGKOK: Wegen der hohen Zahl an Dengue-Fieber-Infektionen hatte das Gesundheitsministerium am Mittwoch ein Krisentreffen mit Vertretern von Gesundheitsdiensten einberufen.

Krankenhäuser landesweit wurden angewiesen, wegen des besorgniserregenden Anstiegs von Dengue Fieber Notrufzentralen einzurichten. Allein im Januar wurden 5.555 Fälle registriert, viermal mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (1.279). Es wird befürchtet, dass die Infektionen die Zahl des schlimmsten Jahres erreichen könnten. Im Jahr 2013 hatte es in Thailand 150.000 Erkrankungen gegeben. Am schwersten traf es in diesem Jahr nach einem Bericht von „Workpoint News“ die Provinzen im unteren Teil des Nordostens: Nakon Ratchasima, Ubon Ratchathani, Surin und Sisaket. Vom 1. Januar bis 5. März gab es in diesem Jahr bereits 9.044 Krankheitsfälle mit sieben Toten.