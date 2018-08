Von: Redaktion DER FARANG | 18.08.18

Die Asiatische Tigermücke. Foto: The Nation

PATTAYA: Thais und ausländische Urlauber müssen sich vor der tagaktiven Asiatischen Tigermücke (Aedes) in Acht nehmen.

Diese überträgt das Dengue-Fieber. Aus der Provinz Chonburi wurden in diesem Jahr bereits 46.000 Fälle von Dengue-Fieber gemeldet, informiert das Gesundheitsamt Banglamung. Es sind höhere Fallzahlen als bei der letzten Zählung im Jahr 2015 mit insgesamt 35.000 Fällen. Bis Ende des Jahres werden in Chonburi rund 50.000 Erkrankungen erwartet. In der Provinz werden die meisten Erkrankungen von der Koh Si Chang gemeldet, dann folgen Ban Bung, Banglamung und Pattaya. Meist zeigen sich bei einer Infektion grippeähnliche Symptome. Eine Impfung gibt es nicht. Als Mückenschutz empfiehlt sich ein Mittel mit dem Wirkstoff DEET (Diethyltoluamid).