Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Fast 88 Prozent der für die Demokratie demonstrierenden Studenten und Schüler wurden nach Angaben der Non-Profit-Organisation Protection International (PI), die sich für den Schutz von Menschenrechtsverteidigern einsetzt, in irgendeiner Form eingeschüchtert, vor allem von ihren Lehrern. Einige jugendlichen Demonstranten und ihre Familienangehörigen wurden sogar von offiziellen Stellen bedroht.

Am Donnerstag richteten PI und Mitglieder der von Studenten geführten pro-demokratischen Bewegung eine Veranstaltung mit dem Titel „Wer sollte von der Regierung geschützt werden, wenn die Jugend beschließt, ihre Rechte zu schützen?“ aus. Laut PI-Mitglied Pranom Somwong, wurden die meisten Schüler, die für ihre politischen Rechte kämpfen, auf die eine oder andere Weise bedroht - von Lehrern in der Schule psychisch misshandelt oder von Polizisten nach Hause verfolgt. Mindestens fünf Jugendliche unter 18 Jahren seien wegen Verstoßes gegen das Notstandsdekret und Aufruhr angeklagt worden, während mindestens ein 18-Jähriger wegen Majestätsbeleidigung angeklagt ist. Pranom verwies darauf, dass Thailand seit 28 Jahren Unterzeichner der UN-Konvention über die Rechte des Kindes ist. „Doch was tun die thailändische Regierung und UNICEF zum Schutz der Kinder vor Einschüchterung?", fragte sie.

Laponpat Wangpaisit von der Gruppe „Bad Student" sagte, in den letzten fünf oder sechs Monaten seien mehr als 1.000 Einschüchterungsfälle von Schülern gemeldet worden. Diese Fälle spiegelten die Ineffizienz der Regierung bei der Lösung von Problemen wider. Er fügte hinzu, die Behörden hätten bisher auf keine der Forderungen der „Bad Student“- Gruppe reagiert.