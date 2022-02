BANGKOK: Etwa 50 ukrainische Staatsangehörige und Freunde des Landes marschierten am Sonntag vom Lumpini-Park zum Benjakitti-Park und demonstrierten für den Frieden in Osteuropa. Die Ukraine wurde am 24. Februar 2022 völkerrechtswidrig von Russland überfallen und befindet sich seitdem im Kriegszustand.

Die Demonstranten zogen mit der Nationalflagge der Ukraine sowie mit Schildern durch den Park und forderten den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, seine Truppen bedingungslos aus ihrem Land abzuziehen.

Foto: The Nation

Ein ähnlicher Protest fand zeitgleich am Patong Beach in Phuket statt, beide Protestmärsche wurden nach etwa 20 Minuten von den Sicherheitsbehörden aufgelöst. Die Demonstranten in Bangkok wurden von der Polizei daran gehindert, den Benjakitti-Park zu betreten, wenn sie nicht ihre Schilder und Fahnen abnehmen. Berichten zufolge war die Gruppe während des Marsches auf 200 bis 300 Demonstranten angewachsen. Am Montag ist eine weitere Demonstration vor der russischen Botschaft in Bangkok geplant.

Foto: The Nation

Russland ist am 24. Februar in die Ukraine, seinen südwestlichen Nachbarn, einmarschiert und hat damit eine dramatische Eskalation der seit 2014 schwelenden Konflikte eingeleitet. Dies ist der größte konventionelle Militärschlag auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg.