BANGKOK: Am Sonntagabend kam es erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei rund um die Din-Daeng-Kreuzung, nach dem bisher größten Autokorso.

Gegen 17 Uhr löste sich eine Gruppe meist junger Demonstranten von den Hauptkundgebungen und versammelte sich an der Din-Daeng-Kreuzung, wo es in der vergangenen Woche bereits zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen war. Berichten zufolge wurden Ziegelsteine und riesige Feuerwerkskörper auf Polizeibeamte geworfen, die in der Nähe des Wohnorts von Premierminister Prayut Chan-o-cha große Frachtcontainer als Verteidigungslinie aufgestellt hatten.

Fünfzehn Minuten später setzte die Bereitschaftspolizei Tränengas und Wasserwerfer gegen die vorrückenden Demonstranten ein. Sie zogen sich daraufhin kurzzeitig zurück, bevor sie sich neu formierten. Zur gleichen Zeit wurde ein Feuer unter dem Din-Daeng-Expressway entdeckt. Der Anführer der Rothemden, Nattawut Saikuar, der die Autokorsos vom Sonntag mitorganisiert hatte, traf unter Buhrufen und Johlen am Ort des Geschehens ein, als er vergeblich versuchte, die Demonstranten zur Heimkehr zu bewegen. Zu Beginn des Tages hatte Nattawut versprochen, dass die Kundgebungen der Bewegung friedlich verlaufen würden.