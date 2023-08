Von: Björn Jahner | 02.08.23

BANGKOK: Das Metropolitan Police Bureau (MPB) bittet Autofahrer dringend, die Asok-Montri-Kreuzung im Bangkoker Stadtteil Khlong Toei am heutigen Mittwoch (2. August 2023) wegen einer geplanten politischen Demonstration zu meiden.

In einem Facebook-Beitrag am Dienstag (1. August 2023) lud die United Front of Thammasat and Demonstration die Pro-Demokratie-Demonstranten ein, sich heute um 12.00 Uhr an der Asok-Kreuzung zu versammeln.

Es wird vermutet, dass die Demonstranten gegen die Entscheidung des Parlaments protestieren, die Wiederernennung von Move Forward-Führer Pita Limjaroenrat zum Premierminister in der für Freitag (4. August 2023) angesetzten gemeinsamen Sitzung des Parlaments zu verhindern.

In dem Beitrag heißt es, dass sich ein „Auto-Mob“ von der Asok-Montri-Kreuzung entlang der Sukhumvit Road Soi 55 (Thonglor) in die New Phetchaburi Road bewegen wird, bis er den Hauptsitz der Move-Forward-Partei im Thai Summit Tower erreicht. Der Mob wird seine Reise am Hauptsitz der Pheu-Thai-Partei im OAI Tower an der New Phetchaburi Road beenden.

Nach Angaben des MPB sollten Autofahrer ab Mittag die Asok-Montri-Kreuzung, die Sukhumvit Road Soi 55 und die New Phetchaburi Road meiden. Autofahrer sollten auch die Pradit Manutham Road in dem Abschnitt meiden, der an die New Phetchaburi Road anschließt, fügte die Polizei hinzu.

Die Polizei riet den Autofahrern, am Mittwoch stattdessen die nachfolgenden Strecken zu nutzen:



Rama IV Road zwischen Sukhumvit Sois 16 und 22

Sukhumvit Road Sois 26, 36, und 42

Ekamai, Asok-Phetchaburi und Phrom Phong-Kreuzungen, um die Asok-Montri-Kreuzung zu vermeiden.

Die Polizei rät Autofahrern außerdem, ihre Fahrten im Voraus zu planen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Callcenter der Polizei unter der Nummer 1197.