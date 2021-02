Von: Redaktion DER FARANG | 11.02.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Pro-demokratische Gruppen haben angekündigt, in diesem Jahr ihre Proteste zu intensivieren mit Kundgebungen bis zu zwei Millionen Menschen.

Panusaya „Rung" Sithijirawattanakul, einer der Anführer der Proteste, verkündete den Plan mit dem Ziel von zwei Millionen Demonstranten einen Tag nachdem ein Bangkoker Gericht vier ihrer Anführer wegen Verleumdung des Königshauses in Untersuchungshaft schickte. Sie wurden nicht freigelassen und eine Kaution wurde ihnen verweigert.

Aktivisten versammelten sich am Mittwoch den zweiten Tag in Folge an der Pathumwan-Kreuzung, um die sofortige Freilassung der Anführer zu fordern und warnten, dass die Verweigerung der Kaution ein Zeichen dafür sei, dass die Behörden eine konfrontative Haltung einnehmen.

Etwa 1.000 Demonstranten forderten die Freilassung der vier Protestführer: Parit Chiwarak, Arnon Nampa, Patiwat Saraiyaem und Somyot Prueksakasemsuk. Die Aktivisten besetzten die Straße und den Skywalk vor dem MBK-Zentrum unter strenger Bewachung durch Polizeibeamte. Die Demonstranten buhten die Beamten aus und schlugen mit Pfannen und Töpfen, die sie als ihre Version von „Waffen" mitgebracht hatten.

Neben der Freilassung ihrer Anführer bestanden die Demonstranten auf den drei Forderungen, die sie in früheren Protesten genannt haben: den Rücktritt von Premierminister Prayut Chan-o-cha, eine Änderung der Verfassung und eine Reform der Monarchie. Zehn Demonstranten, darunter zwei Minderjährige, wurden festgenommen. Die beiden wurden gegen eine Kaution von je 5.000 Baht freigelassen.

Gegen 19.30 Uhr marschierten die Demonstranten zur Pathumwan Polizeistation, um die Freilassung aller Verhafteten zu fordern. Gegen 20.20 Uhr waren dreimal Explosionsgeräusche an der Chula Soi 5, hinter der Polizeistation, zu hören. Niemand wurde verletzt. Eine Tränengaskartusche wurde später gefunden. Die Demonstranten lösten sich gegen 21 Uhr auf. Laut dem stellvertretenden Polizeisprecher Oberst Kissana Phathanacharoen setzte die Polizei fünf Kompanien von uniformierten und Zivilbeamten ein, um Ruhe und Ordnung zu bewahren.