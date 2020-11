Demonstranten wollen das Parlament belagern

Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.20

BANGKOK: Pro-demokratische Demonstranten der „Ratsadon"-Gruppe planen am Dienstag eine Kundgebung vor dem Parlament.

Am 17. November, dem ersten Tag im Parlament, an dem der Entwurf der geänderten Verfassung geprüft wird, wird die Ratsadon-Gruppe das Parlament belagern, teilte die Gruppe mit. „Wir werden uns ab 15 Uhr vor dem Parlament in der Nähe der Kiak-Kai-Kreuzung versammeln und nicht eher gehen, bis das Parlament den Entwurf der Öffentlichkeit akzeptiert hat, der darauf abzielt, die Monarchie zu reformieren“, heißt es in einer Erklärung der Gruppe. Und weiter: „Dies ist ein historischer Moment für Thailand. Bitte kommen Sie und schließen Sie sich uns an, um eine bessere Zukunft für alle zu sichern".