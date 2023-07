Von: Björn Jahner | 20.07.23

BANGKOK: Hunderte Demonstranten versammelten sich am Mittwochabend (19. Juli 2023) am Demokratie-Monument in Bangkok und machten ihrem Ärger über das Ende der Kandidatur von Pita Limjaroenrat, dem Vorsitzenden der Move Forward Party, für das Amt des Premierministers Luft.

Die friedliche Kundgebung folgte einem dramatischen Tag im Parlament, als Khun Pita seinen Status als Abgeordneter verlor. Das Verfassungsgericht hatte seine Suspendierung bis zur endgültigen Entscheidung angeordnet, und die Gesetzgeber stimmten dafür, ihn nicht erneut für das Amt des Premierministers zu nominieren.

Zuvor hatten sich Teile der Menschenmenge in der Nähe des Parlaments versammelt und zogen gegen 17.00 Uhr zum Demokratiedenkmal. Dort schlossen sie sich anderen an, die ein Banner mit der Aufschrift „Premierminister Pita des Volkskonsenses“ um das Denkmal wickelten.

Somyos Pruksakasemsuk, der Führer der Demokratiebewegung vom 24. Juni, eröffnete die Kundgebung und forderte die Demonstranten auf, Khun Pita mit voller Kraft zu unterstützen. Er kritisierte Diktatoren und feudale Haltungen, die die Rechte und Freiheiten der Menschen untergraben hätten. Die Hoffnung auf eine Regierungsbildung durch die Parteien Move Forward und Pheu Thai, die insgesamt 25 Millionen Stimmen vereinen, war nun zerschlagen.

Foto: epa/Narong Sangnak

Move Forward werde nun wahrscheinlich in die Opposition gedrängt, so Khun Somyos. Das Verfassungsgericht habe sich zu einem Mechanismus entwickelt, um demokratisch gewählte Regierungen zu destabilisieren, während Putschisten ungestraft davonkommen würden.

„Von nun an müssen wir in jeder Form weiterkämpfen – an die Türen der Senatoren klopfen oder die Glocken an ihren Häusern läuten, um sie daran zu erinnern, dass sie sich beim Mutterland bedanken müssen, indem sie ein neues Blatt aufschlagen“, betonte er.

Die Kundgebung wuchs im Laufe des Abends, und immer mehr Menschen füllten die Straßen rund um das Denkmal. Die Redner auf der Bühne kritisierten das Verhalten der von der Junta ernannten Senatoren, die Khun Pitas Kandidatur blockiert hatten, sowie die Anordnung des Verfassungsgerichts, die Kandidatur auszusetzen.

Foto: epa/Narong Sangnak

Pro-demokratische Aktivisten wie der Menschenrechtsanwalt Anon Nampa forderten die Demonstranten auf, als Zeugen dafür zu fungieren, dass die Pheu-Thai-Partei, die nun versuchen wird, eine Regierung zu bilden, die Versprechen an das Volk nicht verraten darf, indem sie sich mit anderen Parteien zusammenschließt, die jetzt in der Opposition sind.

Die Teilnehmer zeigten auch eine symbolische Beerdigungsattrappe für die nicht gewählten Senatoren, komplett mit einem Sarg und einem Verbrennungsritual.

Die Demonstranten verlasen eine Erklärung mit drei Forderungen: Die Senatoren sollten zurücktreten, die acht Parteien der Koalition sollten eng zusammenhalten und die Koalition dürfe die dem Volk versprochenen politischen Vorschläge nicht aufgeben.

Am Mittwochmorgen (19. Juli 2023) hatte das Verfassungsgericht den MFP-Vorsitzenden wegen seiner früheren Beteiligung an dem nicht mehr existierenden Medienunternehmen iTV Plc. vom Dienst als gewähltes Mitglied des Parlaments suspendiert.

Da es am Mittwoch zu keiner Abstimmung gekommen war, wurde die nächste Sitzung zur Wahl eines Premierministers für den nächsten Donnerstag (27. Juli 2023) angesetzt.