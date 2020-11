Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.20

BANGKOK: Der Anti-Establishment-Protestführer Parit „Pinguin" Chiwarak beanspruchte bei der jüngsten Demonstration einen symbolischen Sieg für das Volk, indem er sagte, sie hätten das 11. Infanterieregiment der Königlichen Garde von der Monarchie zurückgeholt und es in das „Regiment der Volksgarde" umbenannt.

Später verlas er vor den Demonstranten, der Polizei und den Soldaten eine Erklärung, in der es hieß, dass die Monarchie keine Notwendigkeit für eine eigene Armee habe und dass die Truppen, insbesondere das 11. Infanterieregiment und sein Haushalt, wieder in die Zuständigkeit der regulären Armee überführt werden sollten. Nach Beendigung der Erklärung falteten Demonstranten Kopien in Form von Papierflugzeugen und warfen sie auf das Gelände der Kaserne. Ein anderer Protestführer, Arnon Nampa, sagte der Menge, sie würden ihre Proteste ohne Waffen fortsetzen, aber nach und nach „die Wunden der Feudalisten öffnen" und die Medien bitten, den Prozess live zu übertragen.

Die Kundgebung am Sonntag verlief im Allgemeinen friedlich, aber einige Demonstranten schnitten Stacheldraht durch, der vor der Kaserne der Armee platziert war. Der Protest endete gegen 22 Uhr, als Eimer mit roter Farbe vor der Kaserne auf den Boden geworfen wurden, um die Proteste der Rothemden im Jahr 2010 zu symbolisieren, bei denen 99 Menschen ihr Leben verloren.

Parit rief zur nächsten Versammlung am 2. Dezember um 14 Uhr vor dem Verfassungsgericht an der Chaengwattana Road auf.