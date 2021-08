Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.21

BANGKOK: Regierungskritische Demonstranten, angeführt von der Gruppe „United Front of Thammasat and Demonstration", stellten am Dienstag fünf Forderungen. Sie forderten zudem alle Beamten auf, sich gegen die Regierung aufzulehnen, und alle Unternehmen, die Regierung nicht länger zu unterstützen.

Die Forderungen wurden von Benja Apan, einem Studenten der Thammasat-Universität, vor dem Sino-Thai Gebäude an der Asoke Road verlesen:

Eindämmung der Covid-19-Pandemie und Rückkehr des Landes zur Normalität.

Lösung der wirtschaftlichen Probleme.

Aufhebung der bestehenden Verfassung, die von dem früheren Militärregime ausgearbeitet wurde.

Reform der politischen Institutionen, des Militärs, der Gerichte und der Monarchie.

Wiederherstellung der Würde des Volkes.

Die Demonstranten versammelten sich gegen 13 Uhr an der Ratchaprasong-Kreuzung und marschierten dann die Sukhumvit Road entlang zur Asoke und zum Sino-Thai-Gebäude. In dem Gebäude ist eine Baufirma untergebracht ist, die der Familie des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Gesundheitsministers Anutin Charnvirakul gehört. In den letzten Wochen haben Demonstranten und Oppositionsparteien Druck auf die Koalitionsparteien, einschließlich Anutins Bhumjaithai-Partei, ausgeübt, um die Regierungskoalition zu verlassen und den Rücktritt von Premierminister Prayut Chan-o-cha zu erzwingen.

Gegen 17.17 Uhr kündigte die Thammasat-Gruppe auf ihrer Facebook-Seite die sofortige Auflösung der Kundgebung an und gab bekannt, dass ein neuer Termin für eine Demonstration zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werde.