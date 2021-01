Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Eine Gruppe von Anti-Regierungs-Demonstranten aus der Provinz Ratchaburi traf am Montag vor dem Regierungsgebäude ein, um den Rücktritt von Premierminister General Prayut Chan-o-cha und die Abschaffung des Gesetzes gegen Majestätsbeleidigung zu fordern.

Die Gruppe, die sich „Ban Pong Anti-Dictatorship" nennt und ein Zweig der pro-demokratischen Bewegung „Ratsadon“ ist, marschierte Berichten zufolge mehr als 100 Kilometer vom Bezirk Bang Pong in Ratchaburi nach Bangkok.

Um 10.30 Uhr am Montag verlas der Anführer der Gruppe, Anuchit Rerngpradit, eine Erklärung, in der er sagte, dass die Unaufrichtigkeit dieser Regierung nicht länger toleriert werden könne, insbesondere ihre Tendenz, das Gesetz der Majestätsbeleidigung zu benutzen, um an der Macht zu bleiben und diejenigen mundtot zu machen, die anderer Meinung seien. „Prayut kennt seine Pflichten nicht und sollte nicht Premierminister genannt werden", sagte Anuchit.