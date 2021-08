Demonstranten liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei

Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.21

Regierungskritische Kundgebung im Herzen von Bangkok am Dienstag in den späten Nachmittagsstunden. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Militante Demonstranten lieferten sich am Dienstagabend Straßenschlachten mit der Polizei. Da die Demonstranten zunächst keine Anstalten machten, den Versammlungsort zu räumen, begann die Polizei mit dem Einsatz von Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen, was dazu führte, dass gewaltbereite Demonstranten damit begannen, „Ping-Pong-Bomben“ sowie Ziegelsteine und andere harte Gegenstände auf die Einsatzkräfte warfen.

Einige Demonstranten weigerten sich, die Din-Daeng-Kreuzung zu verlassen, nachdem die Anführer der Gruppe „United Front for Thammasat and Demonstration" die Kundgebung gegen 17.20 Uhr für beendet erklärt und alle Demonstranten aufgefordert hatten, nach Hause zu gehen.

Als die Polizei in Formation vorrückte, um den Protest aufzulösen, wurde sie mit Feuerwerksraketen beschossen. Es folgten Straßenschlachten, in deren Verlauf ein Polizeistand an der Din-Daeng-Kreuzung in Brand gesetzt wurde. Gegen 19.30 Uhr wurde berichtet, dass einige Demonstranten einen weiteren Polizeistand in der Nähe des Siegesdenkmals in Brand setzten.

Der stellvertretende Sprecher der Polizei, Oberstleutnant Krisana Pattanacharoen, sagte auf einer Pressekonferenz am Abend, dass es zwei Gruppen von Demonstranten gebe, von denen eine lediglich gegen die Regierung protestieren wolle, während die zweite Gruppe darauf aus sei, Unruhen zu schüren. Zusätzliche Polizeikräfte seien an der Din-Daeng-Kreuzung eingesetzt worden, um zu verhindern, dass die Situation außer Kontrolle gerate. Er räumte ein, dass die Polizei bei mehreren Gelegenheiten von den Demonstranten provoziert worden sei.

Nach Angaben des Erawan Emergency Medical Service Center der Stadtverwaltung wurden bei den Zusammenstößen mindestens sechs Polizeibeamte verwundet. Einige wurden Berichten zufolge von Feuerwerksraketen an den Beinen getroffen.