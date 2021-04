Von: Redaktion DER FARANG | 05.04.21

BANGKOK: Hunderte Menschen, viele in roten Hemden, versammelten sich am Sonntag im Santiporn-Park an der Ratchadamnoen Avenue und forderten den Rücktritt von Premierminister Prayut Chan-o-cha. Die Kundgebung wurde von einem Komitee organisiert, das Angehörige von Demonstranten vertritt, die im Mai 1992 während ihres Protestes gegen den damaligen Premierminister Suchinda Kraprayoon von Soldaten getötet wurden.

Metha Matkhao, Sekretär des Komitees, betonte, bei der Veranstaltung handele es sich nicht um einen Protest, sondern um eine politische Diskussion unter Menschen, die gegen den Premierminister seien und ihn aus dem Amt entfernen wollten. Als nächster Schritt sollte ein Massenprotest gegen Prayut besprochen werden.

Jatuporn Promphan, Vorsitzender der United Front for Democracy against Dictatorship (UDD), sagte, dass er als Privatperson an der Veranstaltung teilnehme. Es sei an der Zeit, dass sich politische Gruppen verschiedener Schattierungen zu einer vereinten Kraft zusammenschlössen, um Premierminister Prayut zu stürzen. Er warf dem Premierminister vor, die Ursache für alle drängenden Probleme und Bedrohungen zu sein, mit denen Thailand heute konfrontiert sei. „Der heutige Tag ist der Beginn einer gemeinsamen Anstrengung von Thais verschiedener politischer Schattierungen, um Thailand von der Ursache aller Probleme zu befreien.“