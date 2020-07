Demonstranten fordern Rücktritt der Regierung

CHIANG MAI/ UBON RATCHATHANI: Nicht nur in Bangkok am Demokratie-Denkmal, sondern auch in Chiang Mai und Ubon Ratchathani haben vorwiegend junge Menschen am letzten Wochenende die Absetzung von Premierminister Prayut Chan-o-cha und seiner Regierung gefordert.

Das Phae-Tor, eines der Wahrzeichen Chiang Mais, wurde von Demonstranten umringt, die den Drei-Finger-Salut zeigten und Plakate hochhielten, die General Prayut und seine Regierung zum Rücktritt aufforderten. Studenten, Aktivisten und weitere Thais forderten zudem die Auflösung des Parlaments und eine neue Verfassung. Die Polizei drängte die Demonstranten, die Kundgebung zu beenden, da sie gegen den Ausnahmezustand verstoße und eine zweite Welle des Coronavirus auslösen könnte.

In Ubon Ratchathani versammelten sich Studenten und Gymnasialschüler zusammen mit einfachen Leuten in der Nähe des Säulenheiligtums der Stadt zu einer Kundgebung, bei der ebenfalls die Regierung zum Rücktritt aufgefordert wurde. „Wir wollen wirklich Veränderungen sehen", rief ein Student den Demonstranten zu.

Die beiden Kundgebungen verliefen friedlich und fanden einen Tag nach einer großen Demonstration am Demokratie-Denkmal in Bangkok statt, die von der Free Youth Group und der Student Union of Thailand veranstaltet wurde und mehrere hundert Menschen anzog. Sie endete gegen Mitternacht. Die Kundgebung in Bangkok war die erste große politische Zusammenkunft seit Beginn des Coronavirus-Ausbruchs.