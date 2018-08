Von: Redaktion DER FARANG | 27.08.18

CHIANG MAI: Mit kleinen grünen Fahnen oder grünen Bändern an den Griffen ihrer Fahrräder oder an ihren Sturzhelmen versammelten sich am Sonntag Hunderte Gegner des Doi-Suthep-Wohnprojektes für Richter und Justizbeamte am Stadttor Tha Pae.

Die Demonstranten vertraten mehrere Umwelt- und Bürgergruppen. Arnat Klangvichien, Leiter des Netzwerks „Love Chiang Mai“, sagte den Medien, die Demonstration sollte die Regierung unter Druck setzen, ein genaues Datum schriftlich festzulegen, wann die Gerichtsbeamten des Berufungsgerichtes aus den Wohneinheiten ausziehen werden. Alle Bauten, einschließlich aller Eigentumswohnung, Gebäude und Wohneinheiten, sollten abgerissen werden. Umweltverbände und Bürgerinitiativen kämpfen seit fünf Monaten gegen das Wohnbauprojekt für Richter. Sie fordern, dass das Grundstück wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt wird.