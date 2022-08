Von: Björn Jahner | 24.08.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Demonstranten, die gegen Premierminister Prayut Chan-o-cha protestierten, übernachteten am Dienstag vor dem Regierungsgebäude. Sie forderten seinen sofortigen Rücktritt und bestanden darauf, dass seine achtjährige Amtszeit abgelaufen ist.

Gegen 22.00 Uhr marschierte die Gruppe vom Democracy Monument im Bangkoker Stadtteil Phra Nakhon los und versammelte sich vor der Rajavinit Mathayom School im Stadtteil Dusit, die sich neben dem Regierungsgebäude befindet.

Der Weg zum Regierungsgebäude über die Chamai-Maruchet-Brücke wurde mit Containern und Stahlzäunen versperrt, während die Polizei etwa 100 Meter von der Kundgebung entfernt eingesetzt wurde, um die Situation zu überwachen.

Die Anführer der Demonstranten hielten abwechselnd Reden auf der Bühne, in denen sie die Regierung Prayuts für ihre Arbeit in den acht Jahren seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 angriffen. Die Leiter der Kundgebung forderten die Teilnehmer auf, friedlich zu bleiben und keine Gewalt gegen die Polizei anzuwenden.

Die meisten Teilnehmer lösten sich gegen Mitternacht auf, aber einige verbrachten die Nacht auf dem Fußweg, um ihren Protest am Mittwoch fortzusetzen.

Als die Versammlung am Dienstag zu Ende ging, verließen die Demonstranten ihren Standort an der Rajavinit Mathayom Schule, damit der Verkehr wieder normal fließen konnte.

Die Demonstranten glauben, dass Mittwoch (24. August) der letzte Tag ist, an dem Prayut rechtmäßig im Amt bleiben kann, da Artikel 158 der Verfassung besagt: „Der Premierminister darf insgesamt nicht länger als acht Jahre im Amt bleiben, unabhängig davon, ob diese Amtszeit aufeinander folgt oder nicht.“

Was jedoch weithin umstritten ist, ist die Frage, wann genau Prayuts achtjährige Amtszeit begann.

Viele beharren darauf, dass seine Amtszeit begann, als er am 24. August 2014 nach einem von ihm angeführten Militärputsch im Mai desselben Jahres das Amt des Ministerpräsidenten übernahm. Andere argumentieren, seine Amtszeit habe erst am 6. April 2017 begonnen, als die aktuelle Verfassung in Kraft trat.

Und eine dritte Gruppe ist der Meinung, dass die Amtszeit ab dem 9. Juni 2019 gezählt werden sollte – als Prayut nach den allgemeinen Wahlen im März desselben Jahres das Amt des Premierministers übernahm.