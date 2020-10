Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.20

BANGKOK: Tausende von regierungsfeindlichen Demonstranten liefen am Mittwochnachmittag vom Demokratie-Denkmal zum Regierungsgebäude, um ihre Forderungen nach dem Rücktritt von Premierminister Prayut Chan-o-cha und einer neuen Verfassung durchzusetzen. Am Regierungssitz schlugen die Demonstranten ihr Nachtlager auf.

Die vorwiegend jungen Menschen wurden auf ihrem Marsch zum Regierungsgebäude durch Polizeibarrikaden aufgehalten, aber als sie darauf bestanden, vorwärts zu gehen, zog sich die Polizei schließlich zurück. „Nieder mit der Diktatur. Es lebe die Demokratie", riefen die Demonstranten, als sie sich vom Demokratiedenkmal entfernten, wo sie sich Tausenden gelb gekleideten Anhängern der Royalisten gegenübersahen. Gelb gekleidete Menschen hatten sich entlang der Ratchadamnoen Avenue versammelt und warteten auf die Autokolonne Seiner Majestät des Königs, die am Nachmittag zu einer religiösen Zeremonie in den Großen Palast fahren sollte.

Die Demonstranten wurden von vier Polizeibussen am Ende der Nakhon Sawan Road vor dem Büro der Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives blockiert. Die Demonstranten in der vordersten Reihe versuchten, einen der Busse aus dem Weg zu schieben, damit sie weiterfahren konnten. Ihre Führer forderten sie auf, anzuhalten und Zurückhaltung zu üben. Der Menschenrechtsanwalt Anon Nampha und andere Protestführer versprachen, es werde während der Kundgebung keine Gewalt geben.

Die Polizei erlaubte den Demonstranten später, weiterzugehen, und errichtete dann eine neue Sperre an der Phitsanulok Road, näher am Regierungsgebäude. Sie bestanden darauf, vorwärts zu gehen, und die Polizei beschloss schließlich, sie gehen zu lassen, indem sie sich rückwärts bewegten. Ein Anführer sagte, dass sie an der Phitsanulok Road vor dem Regierungsgebäude kampieren wollten.

Der Protest wurde von der „Khana Ratsadorn" (People's Group), organisiert, die früher unter dem Namen Freie Volksbewegung bekannt war. Da die Demonstranten von der Ratchadamneon Avenue abzogen, hatten die Menschen mit gelben Hemden Gelegenheit, die königliche Autokolonne des Königs zu sehen, die für eine religiöse Veranstaltung von der Ambara-Villa im Dusit-Palast zum Großen Palast fuhr. Mitarbeiter der Stadtverwaltung restaurierten Pflanzen am Demokratie-Denkmal, die von den Demonstranten während ihrer Versammlung vor dem Marsch beseitigt worden waren.