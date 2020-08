Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.20

Aufnahme der Vorkommnisse am Freitagmorgen in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Unterstützer pro-demokratischer Aktivisten beseitigten Polizeibarrikaden vor der Polizeistation Samran Rat, als am Freitagmorgen 15 Aktivisten eintrafen, um sich gegen sie erhobenen Vorwürfe im Zusammenhang mit einer Kundgebung der Freien Jugend am 18. Juli in der Nähe des Demokratie-Denkmals in Bangkok zu äußern.

Jatupat „Pai Dao Din" Boonpattarasaksa und 14 weitere Aktivisten waren von der Polizei vorgeladen worden. Mehr als 100 Unterstützer begleiteten sie auf dem Weg vom Demokratie-Denkmal zur Polizeistation. Einige trugen Transparente mit der Botschaft „Nieder mit der Diktatur" und „Lang lebe die Demokratie" auf Thai. Den 15 Aktivisten wird vorgeworfen, gegen die Notverordnung und die Gesetze über Verkehr, Sauberkeit und Krankheitsbekämpfung verstoßen zu haben.

Gegen 9.45 Uhr brach Chaos aus, als Anhänger vor den Barrikaden der Polizei standen. Verärgerte Unterstützer entfernten die Barrieren. Der Sänger Chai-amorn Kaewwiboonpan, bekannt als Ammy von der Band Bottom Blues, warf einen Behälter mit blauer Farbe auf die Polizei und bespritzte mehrere Beamte. Chai-armon begründete seine Aktion: „Das ist keine Bedrohung. Wenn die Behörden uns weiterhin schikanieren, werde ich sie mit einer Form der Kunst schikanieren''.

Laut Generalmajor Methee Rakphan, Kommandeur der Metropolitan Police Division 6, soll gegen die Demonstranten Anklage wegen der Beseitigung von Polizeibarrieren erhoben werden.