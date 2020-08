MINSK: Zehntausende Menschen haben in Belarus (Weißrussland) zwei Wochen nach der umstrittenen Präsidentenwahl mit neuen Massenprotesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko begonnen. Auf dem Unabhängigkeitsplatz in Minsk kamen am Nachmittag Bürger aller Schichten aus allen Teilen der Hauptstadt zusammen - trotz massiver Drohungen des Machtapparats. Sie riefen: «Uchodi!» - zu Deutsch: Hau ab! Weil die Sicherheitskräfte viele Metrostationen sperrten, machten sich große Menschengruppen zu Fuß auf den Weg. Die Polizei warnte in Lautsprecherdurchsagen vor der Teilnahme an der ungenehmigten Kundgebung. Es handelt sich um friedliche Proteste.

Im Anschluss war auch ein Marsch der Freiheit für ein neues Belarus geplant. Bei einer Großdemonstration mit einem Protestzug am vergangenen Sonntag waren Hunderttausende zusammengekommen.

«Die Durchführung von Massenveranstaltungen ist illegal, für die Teilnahme ist vorgesehen, Sie zur Verantwortung zu ziehen», teilte das Innenministerium mit. Generalmajor Iwan Kubrakow von der städtischen Miliz, wie die Polizei in Belarus genannt wird, warnte in einer Videobotschaft, es bestehe die Gefahr einer Provokation. Die Menschen sollten sich fernhalten von dem Platz. Staatschef Lukaschenko hatte mit «hartem Durchgreifen» gedroht, um die Ex-Sowjetrepublik wieder zur Ruhe zu bringen.

Das Verteidigungsministerium warnte in einer Mitteilung: «Falls es Störungen der Ordnung oder Unruhen auf diesen Plätzen geben sollte, werden Sie es schon nicht mehr mit der Miliz zu tun bekommen, sondern mit der Armee». Lukaschenko hatte immer wieder damit gedroht, notfalls auch die Armee zur Sicherung seiner Macht einzusetzen. Viele Bürger in Belarus betonen seit Wochen, dass sie keine Angst mehr hätten vor «Europas letztem Diktator».

Litauen weist Vorwürfe der Einmischung zurück

VILNIUS/KIEW/MINSK: Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat die Vorwürfe von Staatschef Alexander Lukaschenko in Belarus zurückgewiesen, nach denen die Nato-Nachbarn eine Revolution dort planten. «Das Regime versucht, die Aufmerksamkeit um jeden Preis von den internen Problemen von Belarus abzulenken, indem es völlig unbegründete Aussagen über eingebildete externe Bedrohungen macht», sagte Nauseda in Vilnius am Sonntag der Agentur BNS.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj sagte dem Fernsehsender Euronews, dass er an Lukaschenkos Stelle Neuwahlen um das Präsidentenamt ansetzen würde, um die Krise im Land zu lösen. Lukaschenko hatte sich nach 26 Jahren an der Macht am 9. August bei der Wahl zum sechsten Mal in Folge als Präsident ausrufen lassen - mit 80 Prozent der Stimmen. Ihm wird Wahlbetrug vorgeworfen. Seither gibt es Massenproteste und Streiks gegen Lukaschenko.

Der als «letzter Diktator Europas» kritisierte Politiker hatte am Samstag die Armee seines Landes in volle Gefechtsbereitschaft versetzt. Der autoritäre Staatschef begründete den Schritt mit einer angeblichen Bedrohung durch die Nato-Mitgliedstaaten Polen und Litauen. Er meinte, dass die Proteste dort aus gesteuert würden. Zudem gebe es gegen Belarus gerichtete Nato-Truppenbewegungen an der Westgrenze. Beweise lieferte er nicht. Auch Polen wies das zurück.

Lukaschenkos Gegnerin Swetlana Tichanowskaja bezeichnete aus ihrem Exil in Litauen die Warnungen als «übliche Einschüchterung der Menschen». «Es ist ein Schritt, an den die Menschen in Belarus bereits gewöhnt sind», sagte sie im Interview der Agentur BNS. «Aber die Belarussen haben keine Angst mehr und sind bereit, ihre Rechte zu verteidigen. Niemand glaubt mehr dem Präsidenten.» Die Opposition beansprucht den Wahlsieg für Tichanowskaja. Sie befürchtet allerdings, dass Lukaschenko eine Militärdiktatur errichten könnte.

Die Ex-Sowjetrepublik rüstete sich am Sonntag für neue Massenproteste der Gegner Lukaschenkos. Vor einer Woche kamen am Sonntag Hunderttausende in Minsk und im ganzen Land zusammen, um für ein Ende der Diktatur und für Freiheit zu demonstrieren. Auch Unterstützer Lukaschenkos kündigten Aktionen an.