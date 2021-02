Von: Björn Jahner | 14.02.21

Demokratie-Aktivisten forderten am Freitag die Freilassung der Anführer ihrer Bewegung. Foto: The Nation

BANGKOK: Am Freitag kam es in den Nachmittagsstunden vor dem Bangkoker Untersuchungsgefängnis in Chatuchak zu einer Demonstrantion von Pro-Demokratie-Aktivisten, die die Freilassung der festgenommenen Anführer ihrer Bewegung forderten.

Parit „Penguin“ Chiwarak, Arnon Nampa, Somyos Prueksakasemsuk und Patiwat „Bank“ Saraiyam wurden wegen des Verstoßes gegen Artikel 112 des Strafgesetzbuches (Majestätsbeleidigung) und wegen Anstiftung zur Aufruhr nach Artikel 116 angeklagt, nachdem sie im September letzten Jahres an der Anti-Regierungs-Kundgebung auf dem Tha-Prachan-Campus der Thammasat-Universität teilgenommen hatten. Sie befinden sich seit dem 9. Februar in Untersuchungshaft, nachdem das Strafgericht ihre Kautionsanträge abgelehnt hatte.

Demonstranten der Gruppen „Nonthaburi New Generation Network“, „Ratsadon 2020“ und „Red Progressive 2020“ versammelten sich vor dem Gefängnis und ließen mitgebrachte Töpfe und Pfannen klirren. Sie skandierten „Lasst unsere Freunde frei“.

Um 20.00 Uhr forderte der Chef der Polizeistation Prachacheun, Polizeioberst Sumet Phuchana, die Demonstranten auf, die Kundgebung zu beenden und nach Hause zu gehen. Er warnte alle Teilnehmer eindringlich, dass öffentliche Versammlungen gemäß der Notstandsverordnung verboten sind.

Die Demonstranten lösten kurz darauf die Kundgebung friedlich auf, kündigten aber an, sich fortan jeden Freitag vor dem Gefängnis zu versammeln und zwar so lange, bis ihre Forderung erfüllt wird.