Von: Björn Jahner | 24.02.19

BANGKOK: Die Vorbereitungen für die Parlamentswahlen am 24. März sind im vollen Gange und auch die Demokratische Partei hat ihr Wahlprogramm vorgestellt, das besonders auf ihre Stammwählerschaft in Bangkok abzielt.

Darunter befindet sich unter anderem die Lancierung eines Smart-Bus-Projekts, das darauf abzielt, die in die Jahre gekommenen, rußenden Diesel-Linienbusse innerhalb von sieben Jahren durch 5.000 umweltfreundliche Elektrobusse zu ersetzen. Weiter haben sich die Demokraten auf die Fahne geschrieben, Bangkok zu einem Touristenziel von Weltklasse zu entwickeln sowie die Sauberkeit und Organisation der Straßenküchen in der Hauptstadt zu verbessern.



Gemäß Parteichef Abhisit Vejjajiva handele es sich dabei nicht um „Hirngespinste“, sondern um die tatsächlichen Wünsche der Hauptstädter, was Umfragen in Erfahrung gebracht haben sollen. Ziel sei es, Bangkok lebenswerter, schöner und sicherer zu gestalten sowie zu einer Stadt voller Möglichkei­ten zu entwickeln, so Abhisit. Weiter sollen überholte Vorschriften aufgehoben werden, die Unternehmen bisher daran hindern, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen und somit ausländische Investoren abschrecken. Als Beispiel benannte er die Legalisierung privater Online-Fahrdienstvermittler wie Grab, die sich bei der Bevölkerung zwar guter Nachfrage erfreuen und neue Arbeitsplätze schaffen, jedoch aufgrund überholter Gesetze in Thailand als illegal gelten. Ein besonders dringendes Problem sei gemäß den Demokraten der Mangel an Grünflächen in der Millionenmetropole, weshalb sie ihren Wählern versprechen, ungenutzte Grundstücke in Staatsbesitz in öffentliche Parkanlagen umzuwandeln, wenn sie aus den Wahlen als Sieger hervorgehen.