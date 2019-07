Von: Redaktion DER FARANG | 15.07.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Demokratische Partei hat aktuell die größte Mitgliederbasis (132.551), gefolgt von Future Forward (44.859), Bhumjaithai (30.450), Palang Pracharath (25.458), Pheu Thai (22.771), Chartthaipattana (21.387), Pheu Chart (18.850) und Chartpattana (15.947).

Die Verfassung von 2017 schreibt vor, dass Mitglieder einen Beitrag von mindestens 100 Baht pro Jahr oder 2.000 Baht auf Lebenszeit zahlen müssen. Eine Partei muss in einem Jahr mindestens 5.000 und in vier Jahren 10.000 Mitglieder vorweisen. Auf ihrer Website teilt die Wahlkommission weiter mit, dass am 5. Juli 86 politische Parteien mit insgesamt 888.106 Mitgliedern registriert waren. 28 Parteien hatten ihren Status verloren, weil sie die Anforderungen des Parteiengesetzes von 2017 nicht erfüllten. Eine Partei, Thai Raksa Chart, wurde vor der Parlamentswahl aufgelöst.