Dem Roten Kreuz geht das Blut aus

Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.19

BANGKOK: Das Nationale Blutzentrum der Thailändischen Rotkreuz-Gesellschaft ruft zu Blutspenden auf, weil die Blutreserven zur Neige gehen.

Laut Professor Dr. Chaivech Nutprayoon, dem stellvertretenden Generalsekretär der Roten Kreuzes und amtierenden Direktor des National Blood Center, haben sich die Blutreserven seit dem 1. Oktober aufgrund der sinkenden Anzahl von Spendern verringert, während die Nachfrage nach Blut aus Krankenhäusern im ganzen Land gestiegen ist. Normalerweise erhält das Blutzentrum 2.000 bis 2.500 Einheiten Blut pro Tag, aber in letzter Zeit ist die Menge auf durchschnittlich 1.500 bis 1.700 Einheiten pro Tag gefallen. Ärzte mussten in einigen Fällen die Operation aufgrund der unzureichenden Blutversorgung verschieben, und Kinder, die an Thalassämie und Hämophilie leiden, benötigen regelmäßige Bluttransfusionen, um zu überleben.

In Bangkok kann im National Blood Center sowie bei der Polizei, in den Krankenhäusern Somdet Phra Pinklao, Ramathibodi, Bhumibol, Phra Mongkutklao und Watchira Blut gespendet werden; in den Provinzen in allen Krankenhäusern.