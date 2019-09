Von: Björn Jahner | 01.09.19

BANGKOK: Wenn der Monsunregen anhält, ist der perfekte Zeitpunkt für einen Streifzug durch die künstlich inszenierten Themenwelten in Bangkok. Zum Beispiel über den schwimmenden Markt Sooksiam. Der klimatisierte Erlebnisbereich der Luxus-Shopping-Mall Iconsiam am Chao-Phraya-Fluss ist so weitläufig, dass man hier mühelos einen ganzen Tag verbringen kann.