BANGKOK: Die Delta-Variante des Coronavirus macht bereits über 95 Prozent der neuen Infektionen in Bangkok aus und hat sich auf 76 der 77 thailändischen Provinzen ausgebreitet, teilte der Generaldirektor der Behörde für medizinische Wissenschaften, Dr. Supakit Sirilak, mit.

Er verwies auf stichprobenartige Untersuchungen von 1.632 neuen Covid-19-Fällen im ganzen Land, aus denen hervorging, dass 91,9 Prozent von ihnen der Delta-Variante angehören, die zuerst in Indien identifiziert wurde und inzwischen in vielen Teilen der Welt der vorherrschende Stamm ist. Nur in der Zentralprovinz Suphan Buri wurde noch keine Delta-Infektion festgestellt.

Dr. Supakit riet der Öffentlichkeit davon ab, Antikörpertests durchführen zu lassen, da diese unnötig und eine Geldverschwendung seien. Ein hoher Antikörperspiegel bedeute nicht, dass man vor einer Infektion mit neuen Varianten geschützt sei.