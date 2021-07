BANGKOK: Die Delta-Variante (B.1.617.2) des Coronavirus trat zum ersten Mal in Indien auf und breitet sich auch immer stärker in Thailand aus. Virenexperten befürchten, dass sie die Alpha-Variante, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde, bis zum Ende des Monats als dominierenden Stamm im Land ablösen wird. In Bangkok macht sie derzeit bereits 52 Prozent der Covid-19-Fälle aus.

Dr. Supakit Sirilak, Leiter der Abteilung für medizinische Wissenschaften, sagte am Montag gegenüber der Presse, dass landesweit etwa 32 Prozent der Covid-19-Fälle mit der Delta-Variante in Verbindung gebracht werden, wobei die meisten in Bangkok und in den umliegenden Provinzen diagnostiziert wurden. Der Stamm wurde dem Virenexperten folgend bereits in 47 Provinzen nachgewiesen, u.a. auch im tiefen Süden. Dr. Supakit fügte hinzu, dass die Prävalenz der Delta-Variante in Thailand etwas schneller wächst als vorhergesagt.

Daten der Gesundheitsbehörden folgend ist die Delta-Variante in Bangkok bereits in jedem Bezirk zu finden, vor allem im Norden des Stadtgebietes. Die Zahlen zeigen laut Dr.Supakit unmissverständlich auf, dass sich die Delta-Variante derzeit in der Hauptstadt ausbreitet.Erstmals entdeckt wurde sie im April auf einer Baustelle im Bangkoker Bezirk Laksi.

Die Zahl der Neuinfektionen im Zusammenhang mit der Beta-Variante, die zuerst in Südafrika entdeckt wurde, ist in der letzten Woche um 50 Fälle gestiegen ist. Bisher ist der Stamm noch immer auf die südliche Provinz Narathiwat beschränkt, obwohl Beta-Infektionen auch in Surat Thani (1), Nakhon Si Thammarat (3) und Krabi (1) nachgewiesen wurden. Zwei weitere Beta-Varianten-Neuinfektionen wurden zwischenzeitlich auch in Bangkok gemeldet, jedoch handelt es sich bei beiden Fällen umd Kontakte der Patienten in Narathiwat.

Virenexpertee Yong Poovorawan warnte vor wenigen Tagen auf seiner Facebook-Seite, dass die Delta-Variante schon bald die Alpha-Variante als vorherrschenden Stamm in Thailand ablösen wird. Dr. Yong, Direktor des Centre of Excellence in Clinical Virology der Chulalongkorn University, betonte in seinem Posting, dass eine Studie notwendig sei, um herauszufinden, welche Therapien stärkere Immunreaktionen auslösen, wenn sich die Virusmutationen fortsetzen.

Dr. Opas Karnkawinpong, Leiter der Abteilung für Seuchenkontrolle, informierte zwischenzeitlich auf einer Pressekonferenz, dass die Regierung im Juli 10 Millionen Covid-19-Impfstoffdosen verabreichen will, vorwiegend an ältere Menschen. 70 Prozent der insgesamt 1,8 Millionen Senioren in der Hauptstadt sollen laut Dr. Opas in den nächsten zwei Wochen geimpft werden, die restlichen 17,85 Millionen Senioren im Land bis Ende Juli.