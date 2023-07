BANGKOK: Fünfundvierzig Tankstellenbetreiber wurden in diesem Jahr bereits mit Bußgeldern belegt, nachdem bei Inspektionen mehr als 800 defekte Zapfsäulen an den Tankstellen festgestellt wurden, teilte das Department of Internal Trade (DIT) am Freitag (28. Juli 2023) mit.

Das Problem erregte die öffentliche Aufmerksamkeit, nachdem eine Facebook-Nutzerin am Mittwoch (26. Juli 2023) ein Foto gepostet hatte, auf dem sie behauptete, an einer PTT-Tankstelle im Bezirk Krathum Ban in Samut Sakhon zu kurz gekommen zu sein. Das Foto zeigt eine Zwei-Liter-Flasche, die zum Tanken verwendet wird. Die Frau sagte, sie habe für 1,8 Liter Kraftstoff bezahlt, aber die Flasche sei nur halb voll gewesen.

Nachdem sich der Beitrag verbreitet hatte, gab die PTT Plc eine Erklärung ab, in der sie einräumte, dass das Rückschlagventil der Zapfsäule nicht richtig funktioniert hatte, so dass ein Teil des Kraftstoffs in die Zapfsäule zurückfließen konnte.

Der stellvertretende Generaldirektor des DIT, Jakkra Yodmanee, sagte, dass Beamte der Behörde die Tankstelle am Freitag besucht hätten, um das Problem zu untersuchen. Dabei wurde festgestellt, dass die defekte Pumpe bereits repariert worden sei.

Der Betreiber der Station wurde mit einer Geldstrafe belegt, weil er Messgeräte verwendet hatte, die nicht den gesetzlichen Normen entsprachen, so Khun Jakkra. Die Anklage sieht eine Höchststrafe von sechs Monaten Gefängnis oder eine Geldstrafe von 20.000 Baht oder beides vor.

Das DIT wird Beamte entsenden, die die Zapfsäulen der PTT-Tankstelle mindestens zweimal im Monat überprüfen, um sicherzustellen, dass die Vorschriften eingehalten werden, kündigte Khun Jakkra an.

Außerdem wies das DIT den Betreiber an, die Kunden zu entschädigen, die die Zapfsäule zwischen dem 24. und 27. Juli 2023 benutzt haben.

Khun Jakkra sagte, dass das DIT von Januar bis Juli dieses Jahres landesweit 7.827 Inspektionen an Tankstellen durchgeführt habe. Von den 172.156 überprüften Zapfsäulen wurden 802 als nicht funktionstüchtig eingestuft, und gegen 45 Tankstellenbetreiber wurden Bußgelder verhängt.

Wenn Sie verdächtige Zapfsäulen melden möchten, wenden Sie sich an die DIT-Hotline unter der Nummer 1569.