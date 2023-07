Foto: The Nation

BANGKOK: Ein schrecklicher Unfall ereignete sich letzten Monat am Flughafen Don Mueang, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde und ihr Bein amputiert werden musste. Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand Plc (AOT) hat nun die Ursache des Unfalls ermittelt und spricht von einer zusammengebrochenen Platte eines Fahrsteigs als Auslöser.

Laut dem Präsidenten der AOT, Kerati Kijmanawat, hatte der Fahrsteig zwischen den Gates 4 und 5 des zweiten Inlandsterminals ein Problem, als eine Metallplatte sich aus dem Rahmen löste und eine gefährliche Öffnung entstand. Genau dort stürzte die 57-jährige Reisende in den Mechanismus und erlitt schwerwiegende Verletzungen. Der schreckliche Unfall ereignete sich am 29. Juni 2023 um 8.21 Uhr, als die Frau einen Flug in die südliche Provinz Nakhon Si Thammarat antreten wollte.

Medizinisches Personal musste vor Ort eine Notamputation durchführen, bevor die Frau in das nahe gelegene Bhumibol Adulyadej Hospital gebracht wurde, wo sie stabilisiert werden konnte. Anschließend erfolgte die Verlegung zur weiteren Operation und Behandlung ins Bumrungrad International Hospital. Die Familie der Betroffenen kündigte an, gegen den Flughafenbetreiber rechtliche Schritte einzuleiten.

Als Reaktion auf den tragischen Vorfall wurden alle 20 Fahrsteige am Flughafen Don Mueang außer Betrieb genommen, bis umfassende Inspektionen und notwendige Nachrüstungen durchgeführt wurden.

Die Untersuchung des Unfalls wurde von einem Ausschuss durchgeführt, dem Vertreter der AOT, des Verkehrsministeriums, des Engineering Institute of Thailand, des Council of Engineers und ein unabhängiger Wissenschaftler angehörten.

Khun Kerati entschuldigte sich im Namen der AOT aufrichtig für den Vorfall und versicherte, dass das Unternehmen die Behandlungskosten der Frau übernehmen und sie bestmöglich entschädigen werde.

Um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern, plant die AOT eine externe Fachfirma zu beauftragen, um alle Teile der Fahrsteige am Flughafen Don Mueang einer umfassenden Überprüfung zu unterziehen. Darüber hinaus sollen die Wartungsstandards des Flughafenpersonals überprüft und Sensoren installiert werden, um mögliche Defekte an den Fahrsteigplatten frühzeitig zu erkennen.

Die Fahrsteige am Flughafen Don Mueang wurden 1996 von der japanischen Firma Hitachi Co. installiert und seither regelmäßig vom zertifizierten lokalen Händler Siam Hitachi gewartet, wie die Flughafenleitung zuvor mitteilte.

In Zusammenhang mit dem Vorfall wurde am Mittwoch (26. Juli 2023) die Versetzung des Generaldirektors von Don Mueang, Karant Thanakuljeerapat, zum Berater der AOT genehmigt. Sein Nachfolger wird Vijit Kaewsaitiam, der derzeitige Direktor des Flughafens Chiang Mai. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen zu verstärken und das Vertrauen der Reisenden wiederherzustellen.