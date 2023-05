Von: Björn Jahner | 27.05.23



PATTAYA: Nachdem in sozialen Netzwerken die Kritik an der defekten Beleuchtung im Tunnel auf der Sukhumvit Road wuchs, meldete sich Pattayas Bürgermeis­ter Poramet Ngampichet auf seiner Facebook-Seite zu Wort und informierte über den Grund des Defekts.

Laut dem Bürgermeister befindet sich das Projekt derzeit in der Beschaffungsphase. Nach der Lieferung wird die Stadtverwaltung die neuen Beleuchtungsanlagen so schnell wie möglich installieren. Khun Poramet bestätigte den Defekt an der Tunnelbeleuchtung, die seit der Eröffnung des Bauwerks im Jahr 2017 in Betrieb war. In jüngster Zeit hat die Stadt die Beschaffung von elektrischem Material für Lampen beschleunigt. Gemäß den Beschaffungsvorschriften dauert dies etwa 60 Tage, betonte der Bürgermeister.