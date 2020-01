Von: Redaktion DER FARANG | 10.01.20

BANGKOK: Polizeichef General Chakthip Chaijindas Autorität hat stark gelitten, weil sein Stellvertreter den Befehl, sich aus den Ermittlungen im Fall „Big Joke“ herauszuhalten, missachtet hat.

Der stellvertretende Polizeichef General Wirachai Songmetta traf am Donnerstag im Büro für Forensische Polizei auf dem Gelände des Royal Thai Police ein, um die Untersuchung des Lexus-SUV zu überwachen. Auf dieses Fahrzeug waren am Montagabend von Motorradfahrern acht Schüsse abgegeben worden, als sich der ehemalige Leiter der Immigration, Generalleutnant „Big Joke“ Surachate Hakparn, in einem Massagesalon befand. Der SUV ist auf den Namen seiner Frau zugelassen, berichtete die „Bangkok Post“.

General Wirachai widersetzte sich offenbar einer Anweisung von General Chakthip, die Schießerei nicht weiter zu untersuchen, bis der Untersuchungsbericht der städtischen Polizei vorliegt. Ein Videoclip mit dieser Anweisung wurde am Donnerstag bekannt. Der stellvertretende Polizeisprecher Oberst Krisana Patanacharoen bestätigte später, dass es sich um ein Gespräch zwischen dem nationalen Polizeichef und General Wirachai handelte.

Am Mittwoch hatte Generalleutnant Surachate als Motiv für die Schießerei das zwei Milliarden Baht teure biometrische Identifikationssystem genannt, das die Einwanderungsbehörde beschaffen wollte, dessen Kauf er aber verhindert hatte, weil das System angeblich ineffektiv war. Am Donnerstag bat Rechtsanwalt Sittra Biabangkerd die Nationale Antikorruptionskommission (NACC), General Chakthip zur Beschaffung des biometrischen Identifikationssystems und von elektrischen Streifenwagen für die Immigration zu befragen. Ein NACC-Unterausschuss will Generalleutnant Surachate am Freitag zu dieser Angelegenheit befragen.

„Big Joke“ wurde im April letzten Jahres plötzlich aus dem Polizeidienst entlassen und zum Sonderberater des Ministerpräsidenten ernannt, einer zivilen Position. Sein Nachfolger als Immigrationsleiter, Generalleutnant Sompong Chingduang, sagte am Donnerstag, das beschaffte biometrische System sei effizient und Surachate dürfe das Projekt nicht mit einem persönlichen Konflikt in Verbindung bringen.