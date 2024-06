Ein mit einer Gesichtsmaske maskierter Mann fährt Motorrad in einer Gasse von Hanoi. Foto: epa/Luong Thai Linh

AMSTERDAM: Russland und Vietnam haben eine Verstärkung ihrer wirtschaftlichen Zusammenarbeit vereinbart. Dazu heißt es am Samstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Vietnam, das jahrhundertelang ein Spielball rivalisierender Großmächte war, will nicht von einer einzigen Supermacht abhängig werden. Dieser Hang zur Unabhängigkeit ändert jedoch nichts daran, dass Hanoi seinen alten russischen Freunden noch immer sehr dankbar ist für die Hilfe, die die Sowjetunion einst im Kampf gegen die französischen Kolonialherren und dann gegen die Amerikaner geleistet hat.

In der aktuellen Variante des Kalten Krieges ist Vietnam freilich nicht mehr der Underdog, sondern eine schnell wachsende Wirtschaft, die internationalen Unternehmen eine Alternative zu China bietet. Vietnam ist daher überzeugt, dass die USA es so dringend als Gegengewicht zu China brauchen, dass der Besuch Wladimir Putins in Hanoi trotz Warnungen der USA, man solle dem russischen Präsidenten keine Bühne bieten, «um Reklame zu machen für seine Aggression», keine praktischen Folgen haben wird. (...)

Nicht von ungefähr ist Daniel Kritenbrink, der US-Spitzendiplomat für Ostasien, am Freitag kurzerhand nach Hanoi gereist, um der vietnamesischen Regierung noch einmal alle Vorteile guter Beziehungen zu Washington vor Augen zu führen.»