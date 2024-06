Von: Redaktion (dpa) | 21.06.24

Ministerpräsident Mark Rutte in Stansstad, in der Nähe von Luzern. Foto: epa/Denis Balibouset

AMSTERDAM: Der scheidende niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sei als Nato-Generalsekretär bestens geeignet, findet die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Freitag:

«Ein Nato-Generalsekretär muss ständig um Kompromisse zwischen den Mitgliedstaaten ringen. Das scheint genau das Richtige für Rutte zu sein. Der Ministerpräsident der Niederlande mit der längsten Dienstzeit wird als geschickter Vermittler gerühmt.

Weit über die Grenzen hinaus weiß Rutte, wie man Koalitionen schmiedet, um etwas zu erreichen. Im EU-Kontext war er unter anderem ein wichtiger Akteur beim Abschluss von Migrationsabkommen mit der Türkei und Tunesien. Er schmiedete zudem eine Länderkoalition für die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen und Flugabwehrwaffen für die Ukraine. (...)

Ein weiteres Plus für Rutte ist sein Umgang mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Trump kritisierte die Knauserigkeit der Europäer, wenn es um Investitionen im Verteidigungsbereich ging. Rutte ging bei einem Nato-Gipfel nicht in die Defensive, sondern lobte Trump: Dank ihm würden die Europäer wieder mehr Geld ausgeben. Gleichzeitig wagte Rutte es bei einem Besuch bei Trump im Weißen Haus, ihm offen zu widersprechen. Und es ist gut möglich, dass Trump die US-Wahlen in diesem Jahr gewinnt.»