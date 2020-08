BANGKOK: Das Department of Disease Control (DDC) des Gesundheitsministeriums hält das Risiko einer zweiten Infektionswelle weiterhin für gering, obwohl jetzt bei zwei Frauen, die eine 14-tägige Quarantäne hinter sich hatten, ein Test auf Covid-19 positiv ausfiel. Beide Frauen wiesen eine geringe Menge genetischen Virusmaterials auf, was bedeute, dass das Virus „tot" sei und nicht auf andere übertragen werden könne.

Das DDC verfolgt dennoch die Vorgeschichte und die engen Kontakte beider Patientinnen, um sicherzustellen, dass sich niemand infiziert hat. Laut Dr. Sopon Iamsirithaworn, Direktor des Büros für allgemeine übertragbare Krankheiten der Seuchenkontrollbehörde, besteht die Möglichkeit, dass ein Patient das Virus bis zu drei Monate lang in sich tragen könne, ohne Symptome zu zeigen. In Thailand habe es einen Fall gegeben, in dem ein Patient das Virus zwei Monate lang in sich trug. Das Virus habe jedoch eine geringe Fähigkeit, sich zu vermehren oder zu verbreiten.