Dax zum Handelsauftakt stabil

Von: Redaktion (dpa) | 09.11.23

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hält sich am Donnerstag auf seinem zuletzt gestiegenen Niveau. Der deutsche Leitindex lag im frühen Handel knapp mit 0,03 Prozent im Plus bei 15.233,87 Zählern. Im Fokus stand eine Flut an Quartalsberichten mit Licht und Schatten unter den Dax-Werten.

In der zweiten Börsenreihe hoben sich die Indizes leicht positiv ab. Grund waren viele positive Reaktionen auf Quartalsberichte. Der MDax legte zuletzt 0,24 Prozent auf 25.451,90 Zähler zu. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 bewegte sich zeitgleich nah an seinem Vortagsniveau.