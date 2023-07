Dax weiter kaum bewegt vor Zinsentscheiden

Von: Redaktion (dpa) | 26.07.23

FRANKFURT/MAIN: Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger weiter auf richtungsweisende Impulse durch die Geldpolitik. Der Dax hat sich daher auch am Mittwoch nach dem Handelsstart kaum bewegt. Bevor die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed an diesem Abend und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagnachmittag näher rücken, gilt daher vorerst die Aufmerksamkeit einzelnen Unternehmen.

In den ersten Börsenminuten gab der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent auf 16.189,20 Punkte nach. Der MDax mit den 50 Aktien mittelgroßer börsennotierter Unternehmen kam mit minus 0,02 Prozent auf 28.291,39 Zähler nicht vom Fleck. Der EuroStoxx 50, das Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone, sank zugleich um 0,51 Prozent auf 4369,10 Punkte.