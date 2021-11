Dax bleibt vor Fed-Beschlüssen in Rekordnähe

Von: Redaktion (dpa) | 03.11.21 | Aktualisiert um: 16:10

FRANKFURT/MAIN: Der Dax bleibt am Mittwoch vor den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed in Reichweite zum Rekord. In der ersten Handelsstunde bewegte er sich mit 15.943,73 Punkten prozentual kaum verändert um seinen Schlusskurs vom Vortag. Das Rekordhoch vom August steht bei 16.030 Punkten.

Anleger gehen davon aus, dass am Abend die Fed den Anfang vom Ende der milliardenschweren Anleihekäufe verkünden wird - das sogenannte Tapering. Die Aktienmärkte hätten sich zwar an die üppige Liquiditätsversorgung durch die Notenbanken gewöhnt, der nun anstehende langsame Entzug sollte sie aber nicht aus der Spur bringen, erläuterte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Denn es sei auch ein Zeichen der konjunkturellen Stärke, wenn die Fed den Zeitplan für das Tapering nun verkünden würde. Die Krise sei schließlich größtenteils beendet.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel schnitt am Mittwoch im frühen Handel mit plus 0,69 Prozent auf 35.405,84 Zähler besser ab als der Dax. Bis zu seinem Rekordhoch fehlen noch gut 1000 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

Die Berichtssaison setzt sich derweil in Deutschland fort mit Quartalszahlen des Autobauers BMW und des Online-Modehändlers Zalando aus dem Dax sowie einigen Unternehmen aus den Reihen dahinter, darunter die Lufthansa, der Softwarehersteller Teamviewer und der Großküchenausstatter Rational.

BMW kletterten mit moderatem Kurszuwachs auf ein Hoch seit Mitte Juli. Der Autobauer habe solide abgeschnitten, hieß es von JPMorgan. Zalando gaben nach einem bestätigten Ausblick hingegen um mehr als zwei Prozent nach und brachen ihre jüngste Erholung damit ab. Bei den Teamviewer-Aktien scheint die Durststrecke erst einmal zu Ende zu sein. Das Plus belief sich auf mehr als sieben Prozent. Es gab nach der jüngsten Prognosesenkung keine weiteren negativen Nachrichten mehr. Lufthansa und Rational legten ebenfalls deutlich zu.

Im Nebenwerteindex SDax verloren Nordex vier Prozent. Ein düsterer Ausblick des dänischen Vestas-Konzerns zog Windkraft-Aktien insgesamt runter. Vorne im SDax waren Secunet mit einem Plus von fast zehn Prozent. Vom Trend zum Homeoffice profitiert das Wachstum des IT-Sicherheitsdienstleisters.

Auch der Stahlhändler Klöckner & Co legte Börsianern zufolge ein «starkes Zahlenwerk» vor. Zudem kündigten die Duisburger eine hohe Dividende an. Mit plus achteinhalb Prozent holten sie ihre jüngsten Kursverluste auf und stiegen auf ein Hoch seit Mitte August.