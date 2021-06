Dax gönnt sich zum Wochenstart eine Pause

Von: Redaktion (dpa) | 28.06.21 | Aktualisiert um: 17:05

FRANKFURT/MAIN: Nach den Gewinnen der Vorwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag weitgehend behauptet. Der Dax notierte gegen Mittag 0,14 Prozent tiefer bei 15.586,16 Punkten. Vergangene Woche hatte der deutsche Leitindex um rund ein Prozent zugelegt. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank am Montag um 0,18 Prozent auf 34.407,29 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte rund 0,4 Prozent ein.

«Es ist weiterhin eine Mischung aus Optimismus und Zurückhaltung, die das Geschehen an der Frankfurter Börse kennzeichnet, und so dürfte sich der Seitwärtstrend auch zum Start in die neue Handelswoche zunächst fortsetzen», sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker Axi.

Unter den weiter schwächelnden Autowerten fielen Daimler mit einem Abschlag von 1,7 Prozent besonders auf. Die Branchenexperten von Kepler Cheuvreux strichen für die Daimler-Aktien ihre Kaufempfehlung.

Die Aktien von Tui litten unter der raschen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus und sackten um 3,2 Prozent ab. Zusätzlich belastete ein Pressebericht, wonach die Bundesregierung wegen der wieder steigenden Corona-Zahlen in Großbritannien britische Touristen aus der EU fernhalten wolle. Aktien des Flughafenbetreibers Fraport fielen um 3,8 Prozent, die der Lufthansa um 1,3 Prozent.

Die Titel von Vonovia und Deutsche Wohnen reagierten kaum auf die Nachricht, dass es in Berlin voraussichtlich zu einer Volksbefragung über die Enteignung großer Immobilienunternehmen kommen wird. Bis zu einer möglichen Enteignung sei es noch ein langer Weg, relativierte ein Händler am Morgen.

Die Papiere von Teamviewer tun sich mit der Bodenbildung weiter schwer: Nach einer Abstufung durch Goldman Sachs büßten sie 2,7 Prozent ein.