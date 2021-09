Dax startet stark in den «großen Verfallstag»

Von: Redaktion (dpa) | 17.09.21

FRANKFURT/MAIN: Am letzten Handelstag mit 30 Indexwerten hat der Dax am Freitag zum Auftakt klar zugelegt. Der deutsche Leitindex schaffte es gleich vom Start weg über die zuletzt hart umkämpfte Marke von 15.700 Punkten und stand nach den ersten Handelsminuten um 0,81 Prozent höher bei 15.777,76 Zählern.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte rückte im frühen Handel um 0,53 Prozent auf 35.747,19 Zähler vor. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 zog um 1,02 Prozent auf 4212,55 Punkte an.

Nach Handelsschluss wird der Dax erweitert. Von Montag an verfügt der Leitindex dann über 40 Mitglieder, darunter befindet sich mit dem Flugzeugbauer Airbus dann ein weiteres Schwergewicht.

An diesem Freitag ist wieder großer Verfallstag: An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom «großen Verfall» oder auch «vierfachen Verfall» sprechen Börsianer dann, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen.

Insgesamt gibt es jährlich vier große Verfallstermine, und zwar jeweils am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember. Zu diesen Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten spürbar schwanken. Stärkere Kursausschläge an solchen Tagen gibt es vor allem bei Aktien-Schwergewichten in den entsprechenden Indizes.