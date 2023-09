Dax startet nach EZB gestärkt in den Verfallstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.09.23

FRANKFURT/MAIN: Die wichtigsten Indizes am deutschen Aktienmarkt sind am Freitag mit Aufschlägen in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Mit dem sich womöglich anbahnenden Ende des Zinserhöhungszyklus der EZB schöpften die Anleger neuen Mut. Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,94 Prozent auf 15.953,37 Punkte.

Der deutsche Leitindex war tags zuvor auf Wochensicht ins Plus gedreht - die Europäische Zentralbank (EZB) hatte dem Börsenbarometer frischen Schwung gegeben: Zwar hatten die Notenbanker den Leitzins noch einmal um 0,25 Prozent hochgesetzt; nach damit zehn Leitzinserhöhungen in Folge könnte der straffe Anhebungskurs nach Einschätzung vieler Experten aber ein Ende gefunden haben.

Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte präsentierte sich am Freitag gestärkt. Er stieg um 1,13 Prozent auf 27.634,63 Zähler. Auf europäischer Bühne zog der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um gut ein Prozent an.

Im Handelsverlauf könnte es später wegen des «großen Verfalls» an den Terminbörsen noch einmal stärkere Schwankungen geben, weil größere Investoren die Kurse oft in eine für sie günstige Richtung zu treiben versuchen.