Dax startet verhalten in den Handel

Von: Redaktion (dpa) | 25.11.20 | Aktualisiert um: 16:05

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch trotz kräftigen Rückenwinds von der Wall Street nur leicht zugelegt. Der Leitindex Dax gewann im frühen Handel zuletzt nur 0,10 Prozent auf 13.305,77 Punkte. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte rückte am Mittwoch um 0,23 Prozent auf 29.097,51 Zähler vor. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 0,1 Prozent aufwärts. Am Dienstag hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial ein weiteres Rekordhoch markiert und erstmals über der Marke von 30.000 Punkten geschlossen.

Nach aktuellen Geschäftszahlen von Aroundtown büßten die Papiere des Gewerbeimmobilien-Spezialisten mehr als 2 Prozent ein. Die Aktien der Deutschen Telekom legten nach einer Analysten-Kaufempfehlung um 1,8 Prozent zu. Die Anteilsscheine von MTU stiegen als bester Dax-Wert um 2,9 Prozent. Die Titel von Thyssenkrupp reagierten mit einem Plus von 3,6 Prozent auf eine positive Analystenstudie und waren damit MDax-Spitzenreiter.