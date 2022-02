Dax startet leicht im Plus - Anleger halten sich zurück

Von: Redaktion (dpa) | 08.02.22

FRANKFURT/MAIN: Nach dem festeren Wochenauftakt sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst einmal auf Tauchstation gegangen. Für Zurückhaltung sorgen die weiter steigenden Anleihenrenditen. Bei höheren Zinsen büßen Aktien an Attraktivität ein. Zudem verteuert sich die Refinanzierung der Unternehmen mittels Bankkrediten und Anleihen.

Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,08 Prozent auf 15.219,07 Punkte, nachdem er tags zuvor noch um rund 0,7 Prozent zugelegt hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Dienstagmorgen um 0,04 Prozent auf 33.111,37 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stagnierte auf Vortagesniveau.