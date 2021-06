Dax schwächelt nach Erholung

Von: Redaktion (dpa) | 23.06.21 | Aktualisiert um: 15:00

FRANKFURT/MAIN: Nach zwei Tagen mit Kursgewinnen für den Dax hat dieser am Mittwoch nachgegeben. Auch neue Rekorde an der US-Technologiebörse Nasdaq am Vorabend konnten dem deutschen Leitindex keinen Schub mehr verleihen. Im frühen Handel lag der Dax mit 0,36 Prozent im Minus bei 15.580 Punkten. Überraschend gute Konjunkturdaten fielen als Treiber für die Kurse ebenfalls aus.

An der Wall Street hatten Anleger mit neuerlichen Aktienkäufen auf beruhigende Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell reagiert. Der oberste Währungshüter des Landes hatte die zuletzt hohe Teuerung einmal mehr als vorübergehend bezeichnet.

Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es um 0,19 Prozent auf 34.169 Zähler nach unten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone trat auf der Stelle.

Nachrichtliche Impulse zu Einzelwerten waren am Morgen Mangelware. Aktien von Bayer rutschten als Dax-Schlusslicht um weitere 1,6 Prozent ab und fielen erstmals seit Anfang Februar unter die 50-Euro-Marke. Nach wie vor lasten die mit dem Unkrautvernichter Glyphosat verbundenen Risiken auf dem Aktienkurs.

Größter Kursverlierer im MDax waren die Papiere der Shop Apotheke. Nach minus 6,3 Prozent am Vortag ging es um weitere 3,3 Prozent nach unten.

Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel für die Fraport-Aktien auf 74 Euro, was diesen mehr als 20 Prozent Aufwärtspotenzial einräumt. Fraport legten leicht zu.