Dax startet fester in zweite Jahreshälfte

Von: Redaktion (dpa) | 01.07.21

FRANKFURT/MAIN: Nach den klaren Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt das zweite Börsenhalbjahr mit einer moderaten Erholung eingeläutet. Rückenwind kommt aus den USA, wo der Dow Jones Industrial am Mittwoch im Handelsverlauf sukzessive zulegen konnte. Der technologielastige Index Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 erreichten sogar weitere Höchstmarken.

Der Dax notierte im frühen Handel 0,71 Prozent höher bei 15.641,41 Punkten. In der ersten Jahreshälfte hatte der deutsche Leitindex mit einem Plus von mehr als 13 Prozent eine starke Performance hingelegt. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Donnerstagmorgen um 0,76 Prozent auf 34.308,01 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,9 Prozent.

«Der erste Handelstag in der zweiten Jahreshälfte hat dann zugleich einige Bewährungsproben parat. So findet die OPEC+ Sitzung statt und es gibt durch den US-Einkaufsmanagerindex zugleich Indikationen für den Konjunkturverlauf in den USA», bemerkte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect.