Dax setzt Rekordserie fort

Von: Redaktion (dpa) | 11.03.21 | Aktualisiert um: 16:10

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht. In den ersten Handelsminuten stieg der Leitindex bis auf 14.578 Punkte. Dann ließ der Schwung aber schnell nach, zuletzt stand der Leitindex prozentual unverändert bei 14.540,58 Punkten. Der MDax dagegen stieg um 0,59 Prozent auf 31.756,79 Zähler und der EuroStoxx gewann 0,30 Prozent.

Das lange erwartete gewaltige Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden zur Bewältigung der Corona-Krise ist mittlerweile beschlossene Sache. Die Märkte reagieren auch erleichtert darauf, dass eine negative Überraschung bei den US-Inflationszahlen am Vortag ausblieb. Der Fokus wechselt nun am Donnerstag auf die Europäische Zentralbank (EZB) und ihre Zinsentscheidung.

Aus Sicht der LBBW wird die Notenbank an den Rahmenbedingungen ihrer Geldpolitik wohl nichts ändern. «Die Sitzung des EZB-Rats dürfte aber alles andere als ein Routinetermin werden», ergänzt LBBW-Experte Uwe Streich. Er erwartet ein Statement, dass die Notenbank willens ist, das Volumen ihrer Anleihekäufe über das bisherige Durchschnittsniveau hinaus anzuheben, um so die Renditen tendenziell wieder zu drücken. Höhere Zinsen gelten als größte Sorge im aktuellen Börsenumfeld.

Die Aktien von K+S konnten sich nach einem Kurseinbruch am Vortag ein Stück weit erholen, im frühen Handel ging es um zuletzt ein Prozent bergauf. Schwache Eckdaten und enttäuschende Ziele für 2021 waren schon bekannt, nun wurde den Aktionären fürs vergangene Jahr auch die Dividende gestrichen.

Schwach zeigten sich im Frühhandel die Aktien von Lanxess. Sie verloren 3,7 Prozent an Wert, nachdem sie am Vortag auf ein Hoch seit 2018 gestiegen waren. Es wurde damit vorerst nicht zum neuen Kurstreiber, dass der Chemiekonzern zuversichtlich in das neue Jahr geht.

Darüber hinaus berichtete Hugo Boss vom vergangenen Jahr. Anders als vorbörslich erwartet, sackten die Aktien um 2,8 Prozent ab und erreichten zeitweise ein Tief seit Anfang März. Börsianer bewerteten das Ergebnis im vierten Quartal als schwach und den Ausblick als vorsichtig oder unpräzise.

Besser war die Stimmung der Anleger bei Hannover Rück. Hier legten die Aktien nach endgültigen Zahlen um 1,4 Prozent zu. Eine gestrichene Sonderdividende enttäuschte die Anleger damit nicht.

Ansonsten waren die Kursbewegungen wie zuletzt von Branchenpräferenzen geprägt. Im derzeit schwankungsreichen Technologiesektor erholten sich die Aktien von Infineon an der Dax-Spitze um drei Prozent von ihrem verlustreichen Vortag. Die zuletzt als Zykliker favorisierten Banken- und Autowerte waren dagegen nun unter den Verlierern. Papiere der Deutschen Bank oder von Volkswagen büßten bis zu 1,7 Prozent ein.