Dax schwächer

Von: Redaktion (dpa) | 27.01.21

FRANKFURT/MAIN: Der Dax ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet. Das Minus betrug wenige Minuten nach der Eröffnung 0,37 Prozent und der Leitindex lag bei 13.820,13 Punkten. Am Abend stehen die geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Experten gehen davon aus, dass die Währungshüter ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs bestätigen werden.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Mittwoch zunächst um 0,22 Prozent auf 31.631,01 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,3 Prozent.