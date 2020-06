Dax schwächer - Zurückhaltung vor Fed-Beschlüssen

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat am Mittwoch nachgegeben. Anleger hielten sich vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend nun erst einmal zurück, hieß es aus dem Handel. Gegen Mittag belief sich der Abschlag für den deutschen Leitindex auf 0,40 Prozent bei 12.568,07 Punkten. Bis Wochenbeginn war der Dax in nur elf Tagen ohne größeren Stopp um fast 19 Prozent nach oben geklettert, bevor am Dienstag Anleger Gewinne mitnahmen.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte sank am Mittwoch um 0,24 Prozent auf 26.460,40 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent runter.

Die Fed dürfte an ihrem Corona-Krisenkurs zunächst kaum etwas ändern. Beachtung dürften vor allem neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt finden. Die Zentralbank hatte sich dazu eigentlich schon im März äußern wollen. Wegen der massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde das jedoch verschoben.