Dax schwächelt weiter - Wochenplus schmilzt

Von: Redaktion (dpa) | 10.12.21 | Aktualisiert um: 16:25

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat am Freitag an seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage angeknüpft. Die kräftigen Erholungsgewinne zu Anfang der Woche schmelzen immer weiter ab. Im Vormittagsgeschäft sank der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 15.600,93 Punkte. Nachdem er im Wochenverlauf in der Spitze um bis zu 4,4 Prozent zugelegt hatten, belief sich sein Wochenplus zuletzt noch 2,8 Prozent. Im zu Ende gehenden Jahr hat der Dax knapp 14 Prozent zugelegt.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor am Freitag 0,46 Prozent auf 34.436,27 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,32 Prozent auf 4194,85 Punkte nach.

Höhepunkt des Datenkalenders an diesem Freitag werden die Inflationszahlen aus den USA am Nachmittag sein. Sie dürften der Fed weitere Argumente für ihre Entscheidung über Weg und Tempo der Zinswende liefern.

Unternehmensseitig stehen Dax und EuroStoxx an diesem Morgen unter anderem wegen einer Ausnahme-Regelung im Blick, denn beide Indizes haben ein Unternehmen mehr als üblich in ihren Reihen. Wegen der Abspaltung der Daimler Truck Holding aus dem Daimler-Konzern ist das Geschäft mit Lastwagen und Bussen an diesem Freitag für einen Tag in beiden Leitindizes notiert. Der erste Kurs der Aktie lag bei 28 Euro. Inzwischen stieg das Papier auf etwas über 29 Euro, während die Daimler-Papiere durch die Abspaltung etwas mehr als 14 Euro tiefer notierten. In Summe ergibt sich damit für die Daimler-Aktionäre aber ein Plus, da sie für je zwei Daimler-Papiere eine Aktien von Daimler Truck bekamen.

Bayer-Aktien gewannen 1,4 Prozent hinzu, denn laut dem Pharma- und Agarchemiekonzern hat dieser sich in einem Glyphosat-Prozess zu einer Krebserkrankung in San Bernardino in Kalifornien durchgesetzt. Bayer hatte sich mit dem über 60 Milliarden Dollar teuren Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto immense Rechtskonflikte rund um das Produkt Roundup ins Haus geholt.

In den Blick rückten zudem die Anteile von Carl Zeiss Meditec, die im MDax nach Geschäftszahlen und einem Ausblick um 3,0 Prozent absackten. Ein Händler sprach von einem schwachen vierten Geschäftsquartal und nannte zudem die Ziele für das neue Geschäftsjahr «vorsichtig». Vor allem beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und der Ebit-Marge habe das Medizintechnik-Unternehmen die Erwartungen verfehlt.

Im SDax brachen die Papiere der Global Fashion Group um 17 Prozent ein, denn wegen des sich abschwächenden Geschäfts geht der Online-Modehändler von weniger Umsatz und Gewinn in diesem Jahr aus.