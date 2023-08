Dax nah am Vortagesniveau - Inflation im Fokus

Von: Redaktion (dpa) | 30.08.23 | Aktualisiert um: 17:15

FRANKFURT/MAIN: Die Anleger sind am Mittwoch bei deutschen Aktien nach zwei Tagen mit deutlichen Gewinnen wieder in die Defensive gegangen. Daten aus einzelnen Bundesländern deuten auf ein Anziehen der Inflation in Deutschland hin. Da die Märkte derzeit sensibel auf solche Signale reagieren, verlor der Leitindex Dax zur Mittagszeit 0,66 Prozent auf 15.826,40 Punkte.

Für den MDax der mittelgroßen Titel ging es zur Wochenmitte um 0,75 Prozent nach unten auf 27.456,50 Zähler. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx rutschte mit 0,7 Prozent ins Minus. Für die am Vortag noch erstarkten US-Börsen zeichnet sich auch ein etwas schwächerer Start ab.